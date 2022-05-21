21 Мая 2022 18:00

Дно озера Шалкар очистят от водной растительности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С ходом реализации проекта по очистке дна озера ознакомился аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тема очистки дна озера Шалкар стала главной для обсуждения на встрече акима с общественниками. Реализация проекта позволит

увеличить среднюю глубину озера с 2,11 метров до 3,23 метров. Очистка дна озера Шалкар от водной растительности и накопившихся годами органических веществ позволит повысить качество и улучшить гидрохимический состав воды, увеличить полезную отдачу озера. На сегодня земляные работы выполнены на 45%.

«Реализация данного проекта окажет положительное влияние на экологию Приаральского района и улучшит условия хозяйственно-бытового водоснабжения населения города Шалкар», - сказал аким области, поручив держать ход работ на постоянном и строгом контроле.

Также аким посетил ряд социальных объектов, ознакомился с реализацией проектов по инфраструктурному развитию, посетил крестьянское хозяйство «Баубек», осмотрел ход капитального ремонта дороги на въезде в село Кауылжыр и среднего ремонта автодороги Южный обход (до трассы Шалкар-Бозой).

Работы должны быть завершены в июле этого года.