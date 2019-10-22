ДНК свиньи обнаружили в казахстанской халалной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДНК свиньи обнаружили в халалной продукции казахстанского и российского производства. В обмане населения заподозрили производителей, которые пишут на этикетках своей продукции «Халал». В 160 пробах пищевой продукции анализ показал наличие ДНК свиньи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

По информации ведомства, за 9 месяцев 2019 года лабораториями Национального центра экспертизы Комитета исследовано 524 образца пищевой продукции по определению идентификации тканей животных.

В 160 образцах была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке продукции.

«По группам мясной продукции несоответствие выявлено в 64,4% проб мясных консервов, 17,5% колбасных изделий, в 9,4% проб фарша и 8,8% проб полуфабрикатов», - отметили в Комитете.

Так, в колбасных изделиях, маркированных знаком «Халал», обнаружена ДНК свиньи у следующих казахстанских производителей: ТОО «Халалет» (г. Алматы), ТОО «Звезда Востока», ИП «Сарыбас» (г.Тараз), ИП «Ясмин» (г.Нур-Султан), ИП «Иштаев» (г. Тараз).

В колбасных изделиях без маркировки «Халал»: ИП «Иштаев» (г. Тараз), ИП «Шаров В.Н.» (СКО, Петропавловск), ИП «Шамахсутов Шониез Шамуратович», ТОО «Қарқын-2030» (ТО, Шымкент).

Также ДНК свиньи выявлена в колбасных изделиях импортированных из Росийской Федерации: ООО Мясокомбинат «Желен» (Россия Оренбургская обл), ИП «Аветисян Р.Г.» (г.Орск), ОАО «Царицыно» (г.Москва), ООО «ОмДел» (г.Омск).

Вместе с тем в составе следующих наименований мясных консервов российского производителя: Консервы кусковые стерилизованные «Мясофф» (ОАО РАПП «Кавказ Мясо»), «Говядина тушеная высший сорт» (АО «Орелпродукт» Россия), «Говядина тушеная» (ООО «Первый Мясной Завод Алтая», Россия) выявлены ингредиенты, в том числе ДНК свиньи, которые не были указаны на этикетке. Мясные полуфабрикаты из говядины (фарш, фрикадельки) изготовленные ТОО «Baron Food» (Алматинская область); ТОО «ALBA Foods Company» (г.Алматы) ИП «Алтан»(г.Астана), Фарш «Мусульманский» (ИП Калинин М.С по заказу ТОО «Максимальный размах»), ИП «Данилиди Г.Н.» (г. Караганда), ИП «Целых» (г. Петропавловск), ИП «Булка Н.В.» (г. Кокшетау), пельмени говяжьи «BARON», манты с луком замороженные «BARON», «Хинкали» (ТОО «BARON FOOD» г. Талгар), пельмени «Домашние» (ИП Вихров).

«Этот факт указывает на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю. Следует отметить, что лаборатории Комитета имеют возможность проводить идентификацию ДНК не только свиней, говядины, курицы и лошадей, но и имеют тест-системы на идентификацию тканей таких животных как собака, кошка, буйвол, козлятина, баранина. Комитетом в адрес производителей и продавцов, были направлены уведомления для принятия безотлагательных мер на предприятиях по устранению нарушений технологического процесса, снятию с реализации несоответствующей продукции. В целом, из обращения в торговой сети изъято более 12 тонн мясной и птицепродукции, не отвечающей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регламентов», - сообщили в ведомстве.