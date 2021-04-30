РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    ДНК-экспертиза помогла доказать вину браконьеров в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейским пришлось прибегнуть к помощи ДНК-исследования, чтобы доказать вину браконьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, это первый случай в регионе, когда результат экспертизы ДНК лёг в доказательную базу по факту незаконной охоты.

    В декабре прошлого года в Тайыншинском районе полицейские обнаружили рядом с автомобилем три туши сибирской косули. Двое местных жителей категорически отказывались от своей причастности к гибели животных. По их словам, пятна крови и клочки шерсти, обнаруженные на одежде и в автомобиле - от коровы.

    Чтобы доказать факт браконьерства, полицейские назначили многочисленные экспертизы, в том числе трасологические, баллистические и биологические. Часть из них проводилась в Петропавловске, часть - в Костанае. Образцы биологического материала направили в Нур-Султан для анализа ДНК.

    «Как раз эта экспертиза убедительно показала, что подозреваемые имели дело именно с мёртвыми косулями. Назначенные по делу экспертизы стоили почти 600 тысяч тенге. Прибавьте к этому свыше 2,7 млн тенге нанесённого ущерба, и получите представление о том, насколько невыгодно браконьерство. Под тяжестью доказательств подозреваемые признали вину и уже возместили как ущерб, так и процессуальные издержки», — рассказал начальник районного отдела полиции Нурлыжан Актанов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!