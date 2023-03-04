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ДНК четырех президентов США отправят в космос

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Марта 2023, 22:04
ДНК четырех президентов США отправят в космос Фото: ULA

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – ДНК четырех бывших президентов США будет отправлены в дальний космос в рамках миссии, запланированной на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Space.com.

Американская похоронная компания Celestis планирует отправить в открытый космос генетическую информацию бывших президентов США, а именно Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана при помощи ракеты Vulcan.

Ожидается, что ДНК будет использоваться как некая «капсула времени», которая позволит будущим цивилизациям изучить биологию и историю нашей современности. ДНК президентов получена из образцов их волос из коллекции Луи Мушро, скончавшегося в 2014 году. Он был известным коллекционером волос знаменитостей.

Помимо останков экс-глав Белого дома, в «капсуле» также отправят ДНК нескольких членов команды, которая работала над сериалом Star Trek (Звездный путь). О необычной миссии стало известно 20 февраля, в День президента в США.

Ожидается, что протяженность первого в истории корпоративного полета Celestis составит от 150 до 300 миллионов километров в глубокий космос за пределами системы Земля-Луна.

Основная миссия ракеты Vulcan будет заключаться в том, чтобы подтолкнуть к поверхности Луны лунный посадочный модуль Peregrine, принадлежащий аэрокосмической компании Astrobotic, расположенной в Питтсбурге. Затем верхняя ступень ракеты Vulcan отправится дальше, в конечном итоге выйдя на орбиту вокруг Солнца и став самым дальним аванпостом человечества.

Точная дата полета пока не разглашается.


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