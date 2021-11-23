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Дни Шымкента проходят на площадке Нацпавильона РК на выставке EXPO в Дубае

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Ноября 2021, 16:43
Дни Шымкента проходят на площадке Нацпавильона РК на выставке EXPO в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – 22-24 ноября в Национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO-2020 Dubai проходят Дни города Шымкента. В рамках мероприятий запланирована разнообразная деловая и культурная программа одного из крупнейших регионов страны. В течение трех дней будут представлены культура, искусство, духовные ценности и гостеприимство южного региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

В открытии приняли участие первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан, заместитель акима города Айбек Саттыбаев и делегация бизнес-сообществ Шымкента.

Гостям Всемирной выставки представлена продукция местных товаропроизводителей и продемонстрированы широкие туристические возможности города Шымкента в виде виртуальных 3D-очков, туристских AR-книг и имиджевых видеороликов.

Стоит отметить что, по итогам мероприятия гости и участники из разных стран мира проявили высокий интерес и отметили потенциал развития и дальнейшего международного сотрудничества с регионом в различных областях деятельности.

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