10 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

48 лет назад родился БАЙБАЗАРОВ Нурлан Серикович – глава холдинга АО «НУХ «Байтерек».

В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления в г.Алматы. Имеет 23-летний стаж работы, 7 из которых – на руководящих позициях в АО «Банк развития Казахстана». С 1997 по 2003 год работал в Министерстве финансов РК. С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк развития Казахстана». С 2013 года по 2016 год возглавлял департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. В разные годы работал в АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз». С 2016 по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности». С 16 ноября 2022 года был председателем правления АО «Банк развития Казахстана». 5 октября 2023 года назначен главой Национального управляющего холдинга «Байтерек».

47 лет назад (1976) родился АКШАНОВ Нурлан Сагындыкович - заместитель председателя правления АО «Отбасы банк».

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, экономика и менеджмент в АПК (1999).

Трудовая деятельность: кредитный эксперт, заведующий сектором реализации программы Европейского банка реконструкции и развития в филиалах АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», г. Павлодар (2000-2004); риск-менеджер филиала г. Атырау, начальник управления кредитных рисков, заместитель директора департамента риск-менеджмента АО «АТФ Банк» (2004-2010); директор департамента продаж блока SME/Retail, директор филиала г. Алматы международной группы UniCredit (2010-2011); директор филиала г. Алматы, советник председателя правления, директор HR-департамента, директор департамента гарантирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2016); исполнительный директор, курирующий филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц Qazkom (2016-2017); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

45 лет назад (1978) родился ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович – заместитель акима Актюбинской области.

Родился в Актобе. Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им. М. Оспанова, хирургия (2001); обучался в аспирантуре Национального научно-медицинского центре в Астане (2006); Казахскую государственную юридическую академию в Астане, юриспруденция (2008); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе бизнес-школы Фукуа Университета Дьюка в области делового администрирования МБА.

Трудовая деятельность: врач-хирург ГКП «Городская поликлиника № 2» г. Актобе (2002-2004); врач-хирург Больницы скорой медицинской помощи г. Актобе (2004-2010); заместитель главного врача ГКП «Городская поликлиника № 2» в г. Актобе (2010-2012); директор реабилитационного медицинского центра «Клиника Дару» г. Актобе (2010-2021); директор Национального реабилитационного медицинского центра «DARU» г. Нур-Султан (2016-2021); директор офтальмологического центра «Клиника «Көз жарығы» г. Актобе (2018-2021); директор медицинского центра «DARU NEFROS» г. Актобе (2020-2021). Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2021-2023).

На занимаемой должности - с сентября 2023 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Ерен еңбегі үшін» (2020), «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» МЗ РК (2020); нагрудным знаком «Жомарт жан» (2019).

37 лет назад (1986) родился ОЛЖАБЕКОВ Малик Серикович - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета (2009); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр права (2014).

Трудовая деятельность: менеджер отдела АО «Республиканский центр космической связи» (АО «РЦКС») (2010-2012); заведующий сектором по связям с общественностью и международного сотрудничества АО «РЦКС» (01.2012-10.2012); начальник управления реализации и маркетинга департамента корпоративного развития АО «РЦКС» (2012-2014); исполняющий обязанности, коммерческий директор АО «РЦКС» (2014-2017); и.о., заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2017-2019); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

53 года назад (1970) родился ЖУМАШЕВ Каныбек Бекболатович - председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Каныбек Жумашев родился в 1970 году в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году технологом цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».

В разные годы был инженером лаборатории цеха научно-исследовательских и производственных работ Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1992-1993 гг.); преподавателем химии Среднего профессионально-технического училища г.Актау (1993-1995 гг.); преподавателем химии в колледже, учитель биологии и географии средней школы (1997 г.); ведущим специалистом по начальной военной подготовке Мангистауского областного управления образования (1997-2000 гг.); директором Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей (2000-2004 гг.); заместителем начальника Мангистауского областного управления образования, и.о. директора департамента образования Мангистауской области (2004-2005 гг.); советником акима Мангистауской области по социальным вопросам (2005-2006 гг.); заместителем директора, директором департамента образования Мангистауской области (2006-2008 гг.); начальником Управления образования Мангистауской области (2008-2010 гг.); заместителем акима Мангистауской области (2010-2012 гг.). Работал в партии «Нұр Отан» (2012-2019 гг.), заместителем акима Мангистауской области (2019-2020 гг.), советником министра информации и общественного развития РК (2020-2021 гг.), заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2021-2022 гг.)

С января 2022 года и по настоящее время являлся руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК.