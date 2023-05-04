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Дни открытых дверей пройдут в столичных поликлиниках

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 11:17
Дни открытых дверей пройдут в столичных поликлиниках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В поликлиниках Астаны с 9:00 до 14:00 4 и 5 мая будут проходить Дни открытых дверей, приуроченные к Всемирному дню борьбы с бронхиальной астмой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации ВОЗ, во всем мире астмой страдает более 339 миллионов человек. Астму нельзя полностью вылечить, но можно держать болезнь под контролем и обеспечивать хорошее качество жизни.

Жители столицы в течение дня смогут определить факторы риска развития бронхиальной астмы в рамках комплексного обследования здоровья, которое включает: измерение антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела), определение уровня глюкозы и холестерина в крови, артериального давления, оценку функции дыхательной системы (с помощью спирометра) и др.

Мероприятие будет организовано 4 мая в городских поликлиниках №4, 5, 6, 10, также 5 мая в городских поликлиниках №7, 8, 9, 13.


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