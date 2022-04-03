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    19:19, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Дни открытых дверей пройдут в онкоцентрах Казахстана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 4 по 8 апреля в онкоорганизациях Казахстана пройдут Дни открытых дверей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, день открытых дверей проходит в рамках Недели здоровья с 4 по 8 апреля 2022 года в региональных онкологических центрах (онкодиспансерах) Казахстана.

    Консультативные приемы специалистов-онкологов могут пройти все желающие. Время консультативного приема - с 14 до 17.

    Следует отметить, что онкологи организаций ПМСП (поликлиник) на постоянной основе в рабочие часы по «зеленому коридору» осуществляют прием пациентов с подозрением на онкопатологию, выявленную в смотровом кабинете или на приеме врача общей практики.

    Прием осуществляется бесплатно.

    Также отметим, что пройти онкоскрининг на рак молочной железы (женщины, 40-70 лет) , рак шейки матки (женщины, 30-70 лет) и колоректальный рак (мужчины и женщины, 40-70 лет) можно в любой рабочий день в поликлиниках в рамках ОСМС.


    Теги:
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