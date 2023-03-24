Дни Медицинского центра УДП РК пройдут в Акмолинской области
В рамках Дней Медцентра УДП РК в Акмолинскую область приедут ведущие онкологи, нейрохирурги, кардиохирурги, травматологи, а также невропатолог и реаниматолог, пульмонолог, аритмолог, ведущие специалисты Больницы Медицинского центра (г. Астана) и Центральной клинической больницы (г. Алматы).
Они окажут практическую и консультативную помощь жителям старше 18 лет, поделятся опытом и новыми технологиями лечения с региональными коллегами.
28 марта в Многопрофильной областной больнице г. Кокшетау пациентов будут принимать:
09:00-11:00 – врач кардиолог Есенкулова С.М.
09:00-10:00 – нейрохирург Саршаев М.А. (врач высшей категории).
09:00-11:45 – врач невропатолог Исаканова Г.Т. (врач высшей категории).
28 марта в Многопрофильной областной больнице №2 г. Астана пациентов будут принимать:
10:00-12:00 – пульмонолог Утешева Н.Я. (врач высшей категории).
14:00-17:00 – нейрохирург Бердиходжаев М.С. (врач высшей категории).
14:00-17:00 – аритмолог Абдрахманов А.С. (д.м.н., ассоциированный профессор).
Запись на консультацию ведется по месту приема. Пациент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и результаты уже проведенных исследований.
Для докторов Акмолинской области специалисты МЦ УДП РК проведут мастер-классы по новым медицинским методикам и технологиям, в том числе операционные.
Также сотрудники Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центр медицинских технологий и информационных систем, детского сада «Карлыгаш», лечебно-оздоровительного комплекса «Оқжетпес» проведут тренинги и обменяются опытом с местными коллегами.
Цель проведения Дней Медицинского центра УДП РК – помощь в развитии региональной системы здравоохранения, повышение качества отечественной медицины и доступности высокоспециализированной помощи для населения.