Дни Медицинского центра УДП РК пройдут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 28-30 марта ведущие специалисты Медицинского центра Управления Делами Президента РК будут консультировать пациентов, проводить мастер-классы и делиться опытом с коллегами в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

В рамках Дней Медцентра УДП РК в Акмолинскую область приедут ведущие онкологи, нейрохирурги, кардиохирурги, травматологи, а также невропатолог и реаниматолог, пульмонолог, аритмолог, ведущие специалисты Больницы Медицинского центра (г. Астана) и Центральной клинической больницы (г. Алматы).

Они окажут практическую и консультативную помощь жителям старше 18 лет, поделятся опытом и новыми технологиями лечения с региональными коллегами.

28 марта в Многопрофильной областной больнице г. Кокшетау пациентов будут принимать:

09:00-11:00 – врач кардиолог Есенкулова С.М.

09:00-10:00 – нейрохирург Саршаев М.А. (врач высшей категории).

09:00-11:45 – врач невропатолог Исаканова Г.Т. (врач высшей категории).

28 марта в Многопрофильной областной больнице №2 г. Астана пациентов будут принимать:

10:00-12:00 – пульмонолог Утешева Н.Я. (врач высшей категории).

14:00-17:00 – нейрохирург Бердиходжаев М.С. (врач высшей категории).

14:00-17:00 – аритмолог Абдрахманов А.С. (д.м.н., ассоциированный профессор).

Запись на консультацию ведется по месту приема. Пациент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и результаты уже проведенных исследований.

Для докторов Акмолинской области специалисты МЦ УДП РК проведут мастер-классы по новым медицинским методикам и технологиям, в том числе операционные.

Также сотрудники Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центр медицинских технологий и информационных систем, детского сада «Карлыгаш», лечебно-оздоровительного комплекса «Оқжетпес» проведут тренинги и обменяются опытом с местными коллегами.

Цель проведения Дней Медицинского центра УДП РК – помощь в развитии региональной системы здравоохранения, повышение качества отечественной медицины и доступности высокоспециализированной помощи для населения.







