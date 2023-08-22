Дни Медцентра УДП РК проходят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня начались Дни Медицинского центра УДП РК в Костанайской области. В первый день масштабного мероприятия, запланированного на 21-24 августа, специалисты столичной Больницы Медицинского центра и Центральной клинической больницы Алматы проведут сложные операции в местных медучреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления делами Президента РК.

В Костанайской областной больнице известный нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев провел 61-летнему пациенту экстренную операцию по эмболизации острой аневризмы поток меняющим стентом. Также успешно был прооперирован 50-летний пациент с артериовенозным дефектом левого полушария головного мозга.

Сакен Молдагалиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы, провел сложную операцию пациенту с заболеванием коленного сустава. Аскар Ибраев-Рысбеков, акушер-гинеколог, врач высшей категории гинекологического отделения Центральной клинической больницы, провел две операции совместно с местными хирургами.

С презентациями о новых технологиях лечения для местных коллег выступили заместитель директора БМЦ по лечебной работе, доктор медицинских наук Раушан Карабаева, заведующая клинико-фармакологическим отделением Алтын Нурпеисова и врач высшей категории ЦКБ Гаухар Исакова.

В ходе четырехдневного мероприятия планируется, что сотрудники таких учреждений, как Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центр медицинских технологий и информационных систем, лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес», детский сад «Карлыгаш» и других подведомственных организаций Медцентра также проведут обучения, мастер-классы и поделятся опытом с гостями мероприятия.

Более подробную информацию о днях Медцентра в Костанайской области можно получить по телефонамь+7 7172 74 97 00, +7 708 888 88 06 (Эльмира Байкулова), или обратившись в государственные медицинские учреждения региона.