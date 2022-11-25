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Дни культуры Узбекистана прошли в Казахстане

25 Ноября 2022, 02:19
Дни культуры Узбекистана прошли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами круглые столы, выставки и мастер-классы прошли в Казахстане. Также казахстанским зрителям был представлен короткометражный фильм «Чай» с тифлокомментариями на казахском языке. На гала-концерте в Казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева выступили ведущие солисты и творческие коллективы Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Сегодня мы не просто соседи, экономические партнеры и союзники в рамках международных организаций. Мы – братские народы – с общей многовековой историей, культурой и традициями. Мы расширяем сотрудничество, идем по пути его укрепления. Проведение Дней культуры Узбекистана в Казахстане – это только одно из доказательств наших твердых намерений и заявленных принципов. Уверен, в будущем между нашими странами будет реализовано большое количество различных проектов, а вековая дружба и взаимная поддержка будут только крепнуть», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Узбекская сторона поблагодарила Министерство культуры и спорта за помощь в организации мероприятий, отметив высокий интерес к проектам и инициативам казахстанской стороны.


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