Дни культуры России в Казахстане откроются 12 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 12 октября года открываются Дни культуры России в Казахстане. Их главным событием станет гала-концерт с участием ведущих российских исполнителей и Казахского государственного симфонического оркестра. Будет также представлена выставка «Вологодское кружево» из собрания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Российского центра науки культуры в Казахстане.

Дни культуры России в Казахстане проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Организатор мероприятий – ФГБУК «Росконцерт».

12 октября, в 19.00, на сцене Центрального концертного зала «Qazaqstan» состоится гала-концерт с участием ведущих российских исполнителей и Казахского государственного симфонического оркестра.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Анна Аглатова (сопрано), Владислав Куприянов (баритон), Владимир Магомадов (контратенор), Константин Емельянов (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Гайк Казазян (скрипка) Анастасия Тюрина (балалайка). В гала-концерте примут участие казахские певцы. За дирижерским пультом – заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания Заурбек Гугкаев.

В программе – романсы и арии из опер русских композиторов, а также произведения современных авторов. Каждый номер будет сопровождаться видеорядом: ожившие полотна известных художников, а также световая партитура придадут концерту яркую динамику и помогут погрузиться в удивительный мир русского искусства.

С 12 по 19 октября в Национальном музее Республики Казахстан пройдет передвижная выставка «Вологодское кружево» из собрания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В экспозиции будет представлены уникальные образцы русского декоративно-прикладного искусства – вологодское кружево. Его любят и знают во всем мире, на протяжении двух столетий оно остается современным и востребованным. Экспонаты передвижной выставки – произведения признанных мастеров: панно, скатерти, салфетки, а также изящные предметы одежды, созданные художниками Н. В. Веселовой, М. Ю. Пальниковой, А. Н. Ракчеевой, смотрятся изысканно и современно. Все произведения выполнены вручную кружевницами в традиционной для Вологодчины «сцепной» технике плетения.

Торжественное открытие выставки – 12 октября, в 16.00 (Национальный музей РК).

Дни культуры России в Казахстане нацелены на укрепление и развитие традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Казахстан и призваны способствовать дальнейшему сохранению истинных ценностей и культурного наследия.

Фото: vologdamuseum.ru



