Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Дни культуры Кыргызстана в Казахстане предложила провести Актоты Раимкулова

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Октября 2021, 20:17
Дни культуры Кыргызстана в Казахстане предложила провести Актоты Раимкулова

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бишкеке министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова c министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайратом Иманалиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

Перед официальным открытием Дней культуры Казахстана в Кыргызской Республике представители двух стран обсудили культурно-гуманитарные связи организаций культуры и искусства обеих стран. В ходе беседы озвучен ряд проектов, реализуемых в сфере культуры, которая является прочным мостом между соседними государствами, а также затронуты вопросы реализации ряда мероприятий.

Актоты Раимкулова отметила, что к Дням культуры нашей страны, стартовавшим в Кыргызской Республике, казахстанские творческие коллективы готовились с особенным рвением. Она также подчеркнула, что история и культура казахско-кыргызского народа неразрывно связаны и пригласила представителей дружественной страны в 2022 году провести Дни культуры Кыргызстана в Казахстане.

photo

Кайрат Иманалиев выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном на всех уровнях и пожелал всем деятелям искусств и руководителю казахстанской делегации в проведении Дней культуры.

В завершение встречи министры двух государств подтвердили готовность к приложению совместных усилий в организации мероприятий, направленных на укрепление мира, дружбы и гуманитарных связей между странами.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Правительство РК   Минкультуры   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде