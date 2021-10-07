Дни культуры Кыргызстана в Казахстане предложила провести Актоты Раимкулова

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бишкеке министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова c министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайратом Иманалиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

Перед официальным открытием Дней культуры Казахстана в Кыргызской Республике представители двух стран обсудили культурно-гуманитарные связи организаций культуры и искусства обеих стран. В ходе беседы озвучен ряд проектов, реализуемых в сфере культуры, которая является прочным мостом между соседними государствами, а также затронуты вопросы реализации ряда мероприятий.

Актоты Раимкулова отметила, что к Дням культуры нашей страны, стартовавшим в Кыргызской Республике, казахстанские творческие коллективы готовились с особенным рвением. Она также подчеркнула, что история и культура казахско-кыргызского народа неразрывно связаны и пригласила представителей дружественной страны в 2022 году провести Дни культуры Кыргызстана в Казахстане.

Кайрат Иманалиев выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном на всех уровнях и пожелал всем деятелям искусств и руководителю казахстанской делегации в проведении Дней культуры.

В завершение встречи министры двух государств подтвердили готовность к приложению совместных усилий в организации мероприятий, направленных на укрепление мира, дружбы и гуманитарных связей между странами.