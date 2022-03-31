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    20:52, 30 Март 2022 | GMT +6

    Дни культуры Казахстана прошли в Куала-Лумпуре

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    КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - 15-27 марта в Куала-Лумпуре прошли дни культуры Казахстана, посвященные празднованию Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    Серия мероприятий, прошедших в здании одного их крупнейших университетов Малайзии «Asia Pacific University of Technology & Innovation», были организованы вновь созданными организациями – Ассоциацией казахстанских студентов и Казахстанской диаспорой в Малайзии.

    В течение почти двух недель прошли выставки юрты с внутренним убранством, фотовыставка, посвященная Казахстану, вечер казахстанского кино, а также выставка рисунков маленьких казахстанцев на тему Наурыза и казахстанско-малайзийской дружбе, 30 лет которой отмечается в текущем году.

    В основном мероприятии 19 марта приняло участие более 300 гостей включая диаспору, казахстанских и иностранных студентов, друзей нашей страны, представителей бизнеса, СМИ и др. Талантливая казахстанская молодежь выступила с яркой и насыщенной программой, которая включала народные песни, танцы, кюи, стихотворения, а также настоящую церемонию «Тусау кесу», которая символично прошла в юрте. Гости мероприятия получили возможность принять участие в различных конкурсах, получить памятные подарки, а также попробовать казахскую национальную кухню.



    Теги:
    Культура Соотечественники Наурыз Малайзия Видео МИД РК Общество
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