Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Гала-концерт Государственной концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой открыл Дни культуры Казахстана в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене дворца искусств «Туркистон» выступили заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Алишер Каримов, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Рухия Байдукенова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Динисламбек Жайлаубай, Салтанат Мендигалиева, Дидар Абдухалык, артисты ансамбля Gulder и этно-фольклорного ансамбля Turan.









21 июня в Ташкенте этно-фольклорный ансамбль Turan выступит совместно с симфоническим оркестром Узбекистана под руководством главного дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибека Кабдурахманова. Уникальный авторский проект Folk & Symphony ансамбля Turan, который объединил симфонический оркестр и древние казахские музыкальные инструменты, впервые будет представлен ташкентской публике.

За 15 лет этно-фольклорный ансамбль Turan не раз выступал в крупнейших залах США, Германии, Франции и других стран. В разные годы ансамбль радовал ценителей искусства своим творчеством меломанов на крупных зарубежных сценических площадках, таких как Carnegie Hall, Kennedy Center, Zellerbach Hall. В состав творческого коллектива входят талантливые музыканты-мультиинструменталисты: Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев, Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Жанту Дадаев, владеющие более чем 30 народными инструментами.

Творческие коллективы и солисты «Казахконцерта» продолжат свои выступления 22 июня в Самаркандском городском Дворце культуры «Нурафшон», 23 июня - в концертном зале Центра молодежи города Бухары.

Фестиваль казахстанской культуры завершится 23 июня оперой «Абай», которую на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана зрителям представит Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана стартовали Дни казахстанского кино.