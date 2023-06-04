Дни культуры Казахстана и 800-летний юбилей Султана Бейбарса отмечают в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Арабской Республике Египет проходят Дни культуры Республики Казахстан и 800-летний юбилей Султана Бейбарса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках дней культуры Министерством культуры и спорта Республики Казахстан запланирован ряд мероприятий.

В частности, сегодня состоялась церемония открытия мечети Султан аз-Захир Бейбарс.

Кроме того, согласно программе, 4 июня будет организован Гала-концерт с участием звезд казахстанского искусства в оперном театре «CAIRO OPERA HOUSE» в Каире. Заслуженные деятели Казахстана: Алмасбек Алматов, Батыржан Мыктыбаев, лауреат молодежной премии «Дарын» Абылай Тилепберген, лауреаты международных конкурсов: Айгерим Кожабаева, Жалгасбек Ілес, Асель Ракымжан, Ернар Садырбай, солисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера»: Назым Сагинтай, Расул Жармагамбетов, Евгений Чайников, Айгерим Бекетаева, Галымжан Нурмухамед, Сатжан Шаменов и другие артисты исполнят на торжественном концерте популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Также запланировано участие Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат», коллективов «Satzhan Project», «Сұлу» и «Алашұлы».

В оперном театре «CAIRO OPERA HOUSE» вниманию зрителей будет представлена выставка мастеров «декоративно-прикладного искусства» Казахстана, раскрывающая традиции и искусство казахского народа.

Цель выставки – прославление декоративно-прикладного искусства Казахстана, пропаганда национального наследия.

На выставке вниманию посетителей будут предложены изделия и работы мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана, выполненные из дерева, металла и кожи, а также ковроткачества, искусства валяния и швейные изделия.