Дни культуры Хивы проходят в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии начались Дни культуры Хивы в рамках выездных мероприятий международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Город Хива был объявлен культурной столицей тюркского мира в 2019 году на заседании Международной организации тюркской культуры.

Серия четырехдневных мероприятий тюркской культуры началась в понедельник в посольстве Узбекистана в Бельгии. В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, генеральный секретарь «ТЮРКСОЙ» Дюсен Касеинов, главы дипмиссий стран Центральной Азии и Турции, а также видные общественные деятели Бельгии и других стран ЕС.

В своем выступлении генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д. Касеинов выразил надежду, что мероприятие тюркской культуры в центре Европы будет иметь большой успех и даст возможность жителям ЕС больше узнать о культуре и обычаях тюркских народов.

«Это, несомненно, также будет вкладом в сохранение нашего культурного наследия. Сегодняшнее мероприятие для нас особенное. Мы рады реализации наших планов, с периода когда мы начали проект культурных столиц тюркского мира в 2012 году.

Во вторник также состоится специальное заседание за круглым столом в Европейском парламенте, которое даст возможность обменяться мнениями с европейскими депутатами, а на заключительном мероприятии будет представлена фотовыставка, которая даст наглядное представление европейцам о древнем городе тюркского мира» - сказал Д. Касеинов.

Представитель международного делового издания «Diplomatic World» и участник «Группы дружбы ЕС-Узбекистан» Альберто Тюркстра отметил, что в организацию «Дней культуры Хивы» внесли основной вклад ТЮРКСОЙ, министерство культуры Республики Узбекистан и группа дружбы ЕС-Узбекистан.

«В издании «Diplomatic World» мы очень рады возможности оказать поддержку таким культурным инициативам. Мы верим в силу культурной дипломатии как основы для диалога, улучшения коммуникации и сотрудничества между странами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Культура – как в ее материальной, так и в нематериальной формах – имеет важное значение для мира, предотвращения конфликтов и в целом для укрепления связей между людьми. И особенно в геополитически нестабильном мире, в котором мы живем, нам как никогда нужна культурная дипломатия.

Надеемся, что мероприятия этой недели продемонстрируют лучшее, что может предложить тюркский мир – его гастрономию, музыку и богатое культурное наследие, – пробудят у многих из вас интерес к путешествиям в Хиву, в Бурсу (которая станет культурной столицей Тюркского мира в 2022 году) или в любую другую часть Тюркского мира в будущем», - отметил европейский эксперт.