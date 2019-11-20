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Дни казахстанской медицины пройдут в Узбекистане

20 Ноября 2019 11:07
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Дни казахстанской медицины пройдут в Узбекистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года Казахстана в Республике Узбекистан завтра, 21 ноября, в городе Ташкент состоится открытие форума, который посвящен дням казахстанской медицины. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Целью мероприятия является развитие двухстороннего сотрудничества между организациями здравоохранения, а также медицинскими образовательными учреждениями двух стран.

В рамках форума пройдут презентации реформ в секторе здравоохранения Казахстана, новых технологий в медицине. Диалоговые площадки приглашают к обсуждению таких вопросов как развитие медицинского туризма, применение современных ядерных технологий в онкологии, охрана здоровья матери и ребенка, развитие первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения.

Кроме того, гражданам Узбекистана представится возможность получить бесплатные консультации казахстанских специалистов на базе медицинских организаций Республики Узбекистан.

Также в рамках дней казахстанской медицины будет организована медицинская выставка. Помимо этого, 21 и 22 ноября пройдут мастер-классы с участием ведущих казахстанских специалистов.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Здравоохранение, Узбекистан,
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