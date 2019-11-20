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Дни казахстанской медицины пройдут в Узбекистане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года Казахстана в Республике Узбекистан завтра, 21 ноября, в городе Ташкент состоится открытие форума, который посвящен дням казахстанской медицины. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Целью мероприятия является развитие двухстороннего сотрудничества между организациями здравоохранения, а также медицинскими образовательными учреждениями двух стран.
В рамках форума пройдут презентации реформ в секторе здравоохранения Казахстана, новых технологий в медицине. Диалоговые площадки приглашают к обсуждению таких вопросов как развитие медицинского туризма, применение современных ядерных технологий в онкологии, охрана здоровья матери и ребенка, развитие первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения.
Кроме того, гражданам Узбекистана представится возможность получить бесплатные консультации казахстанских специалистов на базе медицинских организаций Республики Узбекистан.
Также в рамках дней казахстанской медицины будет организована медицинская выставка. Помимо этого, 21 и 22 ноября пройдут мастер-классы с участием ведущих казахстанских специалистов.
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