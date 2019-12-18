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Дни казахстанской медицины пройдут в Таджикистане

18 Декабря 2019 16:56
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Дни казахстанской медицины пройдут в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - 19-20 декабря в Душанбе проводятся Дни казахстанской медицины в Таджикистане, передает МИА «Казинформ».

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Целью мероприятия является усиление сотрудничества между системами здравоохранения Казахстана и Таджикистана, расширение взаимодействия между медицинскими организациями, обмен опытом и знаниями, инновациями и технологиями с целью обеспечения доступности и гарантии качества медицинской помощи для граждан обеих стран.

Казахстанская делегация, возглавляемая вице-министром здравоохранения РК Абишевым О.А. , составляет более 30 ведущих медицинских клиник, профильных медицинских организаций, фармпроизводителей, медицинских ВУЗов, представителей IT и консалтинговых компаний сферы здравоохранения Казахстана.

В первый день мероприятия будет проведен Форум и выставка достижений казахстанской медицины. Участники Форума получать представление о реформах здравоохранения Казахстана, ознакомятся с инновациями и передовыми технологиями, применяемыми в практической медицине. Диалоговые площадки приглашают к обсуждению таких вопросов как развитие медицинского туризма, применение современных технологий в кардиологии, развитие кардиохирургической службы, достижения репродуктивной хирургии, цифровизация здравоохранения и др.

Отмечается, на следующий день на базе ведущих медицинских организаций Душанбе будут проведены мастер-классы, осмотр и консультации пациентов.

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Ключевые слова: Таджикистан,
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