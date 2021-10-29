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Дни казахстанского туризма прошли на EXPO в Дубае

29 Октября 2021, 10:27
Дни казахстанского туризма прошли на EXPO в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Kazakh Tourism» организовала Дни казахстанского туризма в национальном павильоне на всемирной выставке EXPO 2020 Dubai. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гостям павильона понравилась созданная атмосфера. Фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазы» исполнил национальные кюи и мировые хиты на народных инструментах, а пеший парад по территории выставки особенно восхитил посетителей EXPO. Впечатлились туристы и уникальным проектом «КАРТИНА МИРА» (WorldPainting), где каждый желающий может нанести свой фрагмент на холсте и тем самым авторы объединяют людей одной общей идеей — отобразить сохранение четырех стихий на планете. По общему замыслу, в работе над холстом примут участие 150 тысяч человек, что сделает арт-объект самым массовым в созидательном процессе», - рассказали в Минкультуры.

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В рамках мероприятий прошла выставка известного художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова. Его картины посвящены 30-летию закрытия Семипалатинского полигона. Известный казахстанский модельер Мади Сыпатаев, основатель торговой марки MarinoMadi, представил свою новую коллекцию «Этнические мотивы через модные решения». По замыслу дизайнера, на каждом наряде нанесены художественные изображения известных туристских мест, например, озера Каинды, Чарынского каньона, горного курорта Шымбулак, космодрома Байконур, города Туркестан и так далее.

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Большим спросом пользовались развлекательные мероприятия. Прошла демонстрация динамичного бармен-шоу с национальными напитками, организован гастрофестиваль казахской национальной кухни, оформлена фотозона в национальном стиле, размещен информационный стенд, установлен горнолыжный симулятор с виртуальной реальностью, где все гости могли ощутить на себе спуск с горного склона.

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Как сообщили в Минкультуры, при поддержке Посольства РК в ОАЭ с участием Kazakh Tourism, Kazakh Invest, KIDF, ФНБ «Самрук Казына», Генерального консульства РК в Дубае, а также бизнес-кругов состоялся инвестиционный круглый стол по презентации проектов туротрасли для крупных арабских компаний, холдингов и инвестиционных фондов. Основной фокус их внимания — инвестиции в отрасль туризма и недвижимости.

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«Заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на встрече рассказал о турпотенциале и перспективных инвестиционных проектах сферы туризма Казахстана. Арабских инвесторов особо заинтересовали проекты курортного туризма в городе Актау и горнолыжного туризма в Алматинской области. Kazakh Tourism организовал отдельный круглый стол (с В2В-сессиями) для казахстанских и арабских туроператоров», - проинформировали в ведомстве.

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Уникальные турмаршруты для арабских туристов презентовали девять туроператоров Казахстана. Крупные туроператоры ОАЭ, специализирующиеся на отправке арабских туристов в страны СНГ, объявили о готовности сотрудничать и увеличить турпоток между двумя странами, о чем и подписаны меморандумы. В связи с особым вниманием к экотуризму и устойчивому развитию в нашей стране, национальная ассоциация экологического туризма «Елiм-ай» провела панельную сессию «Экотуризм на пути в Центральную Азию».

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