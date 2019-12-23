Дни казахстанского кино завершили месяц культуры Казахстана в Норвегии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Дни казахстанского кино, состоявшиеся в норвежских городах Осло и Ставангер, стали заключительными аккордам месячника культуры нашей страны в Королевстве Норвегии. Об этом передает МИА «Казинформ».

Мероприятия, приуроченные ко Дню Первого Президента и 28-ой годовщине Дня независимости, были организованы посольством Республики Казахстан в этой скандинавской стране.

В кинотеатре Felix Kino города Осло любителям кино были представлены фильмы «Алмазный меч» из киноэпопеи «Казахское ханство» режиссера Рустема Абдрашева и «Балуан Шолак» Нургельди Садыгулова.









Открывая показы в норвежской столице, посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов рассказал об истории создании кинокартин, которые охватывают важнейшие исторические моменты в становлении Казахстана, ставшие впоследствии ключевыми в построении современной государственности.





В центральном кинотеатре ODEON Kino города Ставангера, считающимся нефтяной столицей королевства, норвежском кинозрителям был представлен фильм «Амре» режиссера Джеффа Веспа, больше известном в зарубежном прокате как «Парижская песня».

«Фильм повествует о яркой жизни казахского самородка Амре Кашаубаева, который впервые представил европейской публике вокальное искусство казахов и национальный инструмент домбру, произведя фурор в рамках ЭКСПО-1925 в Париже», – отметил перед началом показа казахстанский посол.









«Поздравляю с созданием таких фильмов! На своем веку повидал многое, но после увиденного был приятно удивлен. Поражают масштабы сьемок, профессионализм актеров и каскадеров, работы художников по костюмам и декорациям», – не скрывал своих эмоций после просмотра 92-летний политик со стажем, почетный ветеран Партии Прогресса Ханс Хенриксен, с которым была согласна его супруга Су Лан.

«Это было невероятно, посмотрев «Алмазный меч» и «Балуан Шолак», я получил возможность по-новому взглянуть на многовековую историю Казахстана и Евразии. Поздравляю», - отметил после просмотра инженер Ваил Шериз.

«Амре» позволяет ближе познакомиться с казахской культурой, узнать о ее неизвестных и интересных фактах, которые не были озвучены ранее. Фильм о том, как люди из разных стран и различных политических систем могут стать ближе другу к другу благодаря феномену музыки, которая не имеет границ. Вместе с тем, фильм представляет хорошую возможность ознакомиться с неповторимой природой казахских степей», – поделился своим мнением волонтер Рон-Эрик Слетвик.

Ранее посольство Казахстана презентовало книгу Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эпицентр мира», переведенную на норвежский язык в городах Осло и Ставангере.

Затем на сцене Джаз-сцены норвежской столицы с успехом выступила этнофольклорная группа «Улы дала», а в знаменитом лыжном музее, расположенном на лыжно-трамплинном комплексе Холменколлен состоялось открытие выставки «Казахстан – Норвегия: дипломатия спорта», в котором приняли участие легенды казахстанского и норвежского спорта чемпионы мира и Олимпийских игр Владимир Смирнов, Стен Стенсен, Вегард Ульванг.









Автор: Ильяс Омаров