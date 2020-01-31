Дни казахстанского кино в честь 175-летия Абая прошли в Абу Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби состоялись Дни казахстанского кино, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в ОАЭ.

Мероприятие было организовано при поддержке Посольства РК в ОАЭ в сотрудничестве с АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Показ казахстанских фильмов был открыт документальным фильмом «Абай. Жизнь и творчество» и художественным фильмом «Кунанбай» в честь празднования 175-летия великого казахского поэта и просветителя Абая.

В дипломатическом представительстве Казахстана отмечают, что показ фильмов способствовал популяризации творческого наследия Абая и повествовал о судьбе его отца Кунанбая Оскенбайулы.

Представители департамента культуры и туризма Абу-Даби, Министерства иностранных дел ОАЭ, дипломатического корпуса, СМИ, а также общественные деятели и жители города, среди которых присутствовали казахстанцы, работающие и обучающееся в ОАЭ, посетив показ фильма о жизни и творчестве Абая, высоко оценили бесценные стихи, поэмы и философские эссе великого поэта.

Посол РК в ОАЭ М.Менилбеков, поприветствовав гостей, поблагодарил любителей кино за неподдельный интерес к казахстанскому кинематографу и отметил, что мероприятие позволит многим познакомиться с историей и культурой казахского народа, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-эмиратского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В рамках мероприятия, в течение трех дней, прошли показы фильмов «Казахский танец» (реж. А.Садыкова, Г.Насыров), «Казахское ханство. Золотой трон» и «Алмазный меч» (реж. Р. Абдрашов) и «Путь лидера. Астана» (реж. А.Сатаев). Дни казахстанского кино завершились показом картины Джеффа Веспы «Амре». Это замечательный фильм о певце Амре Кашаубаеве, который с огромным успехом впервые представил вокально-исполнительское искусство казахов и игру на домбре на Западе, участвуя на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках «ЭКСПО-1925» года в Париже.