Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Фильм «Дорога к матери» открыл Дни казахстанского кино на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина шёлкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Ташкентский кинофестиваль имеет большую историю и сейчас спустя 24 года его возродили, и надо сказать все отлично получилось. Любой кинофестиваль – это праздник кино. И после большого перерыва, различных карантинных ограничений, встретиться на таких форумах со своими коллегами очень приятно. В рамках фестиваля мы заключили много меморандумов, надеемся на плодотворное, взаимовыгодное и эффективное сотрудничество», - сказал президент АО «Казахфильм», кинорежиссёр Акан Сатаев.

Своими воспоминаниями об участии в Ташкентском кинофестивале с гостями кинопоказа поделился народный артист Казахстана Нуржуман Ихтымбаев, который вручил директору театра драмы Узбекистана коллекцию фильмов основоположника казахского кино Шакена Айманова.

«Я был здесь более 30 лет назад, в то время «Узбекфильм» был на высоте. Потом приезжал в середине 90-х, тогда наоборот киноиндустрия находилась в плачевном состоянии. Со многими узбекскими актерами мы друзья, многих я знаю, естественно я сильно переживал по этому поводу, ведь кино – это визитная карточка нации. Сегодня меня до слез радуют грандиозные и масштабные изменения в киноиндустрии Узбекистана», - отметил Н.Ихтымбаев.

Напомним, в Ташкенте открылся международной кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути».

Делегация из Казахстана представлена солидным составом известных кинематографистов, среди которых Нуржуман Ихтымбаев, известный своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Жаннат Куанышева, которая снималась в фильмах «Обратная сторона», «Кодекс молчания-2», режиссёр Сатыбалды Текеев, актриса Аружан Джазильбекова, известная ролями в фильмах «Золотая Орда», «Дорога к матери», Азамат Сатыбалды, известный своей ролью в фильме «Дорога к матери», Дильшат Рахматуллин - режиссер анимационных фильмов, Самал Еслямова, известная по роли в фильме «Тюльпан», режиссер, художник-постановщик Адай Абельдинов и другие.

В течение недели в кинотеатрах Ташкента, Андижана и Ферганы зрители увидят такие казахстанские фильмы, как «Дорога к матери», «Музбалак», «Культегин», «Амре», «Ради тебя», Аманат», «Конокрады» и «Оралман».



