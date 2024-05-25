Дни казахстанского кино стартовали в Бишкеке

В Бишкеке в кинозале Национального исторического музея с 24 по 26 мая проходят Дни казахстанского кино, организованные посольством Республики Казахстан в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

Открыла Дни казахстанского кино историческая лента режиссера Акана Сатаева «Ұлы дала таңы» (Рассвет Великой степи), повествующая о времени правления Касым хана в начале XVI века, который вошел в историю Казахстана как мудрый и справедливый правитель. Под его руководством империя достигла своего рассвета, в эти годы государство оформилось и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев в приветственной речи выразил признательность гостям за присутствие, отметив, что такое событие подчеркивает значимость культурного обмена и укрепления дружественных связей между людьми.

Историческая картина погружает зрителя в глубины казахского прошлого, раскрывая становления казахского государства.

— Содержание фильма напоминает нам о том, что общие исторические корни укрепляют наши связи, помогает лучше понимать друг друга, — сказал он.

На мероприятии среди гостей присутствовали главы зарубежных дипломатических представительств, кыргызская общественность, деятели культуры, члены казахской диаспоры и многие другие.

Сотрудник Жогорку Кенеша Кыргызстана Рустам Молдобеков поделился положительными впечатлениями от просмотра картины, отметив важность познания общей истории.

— Мне очень понравился фильм. У кыргызов и казахов одна история, мы братья. Такие кинокартины объединяют народы с едиными корнями. Выражаю благодарность посольству КР в РК за возможность просмотра. Желаю нашим странам дальнейшего укрепления и развития культурно-гуманитарного сотрудничества, — сказал он.

Дни казахстанского кино продлятся 25–26 мая бесплатным показом казахстанских фильмов «Паралимпиец» и «Дос-Мукасан».