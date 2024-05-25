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    08:32, 25 Май 2024 | GMT +6

    Дни казахстанского кино стартовали в Бишкеке

    Дни казахстанского кино стартовали в Бишкеке
    Фото: Гульмира Абдрахманова

    В Бишкеке в кинозале Национального исторического музея с 24 по 26 мая проходят Дни казахстанского кино, организованные посольством Республики Казахстан в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    Открыла Дни казахстанского кино историческая лента режиссера Акана Сатаева «Ұлы дала таңы» (Рассвет Великой степи), повествующая о времени правления Касым хана в начале XVI века, который вошел в историю Казахстана как мудрый и справедливый правитель. Под его руководством империя достигла своего рассвета, в эти годы государство оформилось и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака.

    Дни казахстанского кино стартовали в Бишкеке

    Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев в приветственной речи выразил признательность гостям за присутствие, отметив, что такое событие подчеркивает значимость культурного обмена и укрепления дружественных связей между людьми.

    Историческая картина погружает зрителя в глубины казахского прошлого, раскрывая становления казахского государства.

    Дни казахстанского кино стартовали в Бишкеке

    — Содержание фильма напоминает нам о том, что общие исторические корни укрепляют наши связи, помогает лучше понимать друг друга, — сказал он.

    На мероприятии среди гостей присутствовали главы зарубежных дипломатических представительств, кыргызская общественность, деятели культуры, члены казахской диаспоры и многие другие.

    Сотрудник Жогорку Кенеша Кыргызстана Рустам Молдобеков поделился положительными впечатлениями от просмотра картины, отметив важность познания общей истории.

    — Мне очень понравился фильм. У кыргызов и казахов одна история, мы братья. Такие кинокартины объединяют народы с едиными корнями. Выражаю благодарность посольству КР в РК за возможность просмотра. Желаю нашим странам дальнейшего укрепления и развития культурно-гуманитарного сотрудничества, — сказал он.

    Дни казахстанского кино продлятся 25–26 мая бесплатным показом казахстанских фильмов «Паралимпиец» и «Дос-Мукасан».

    Теги:
    Культура Новости кино Кыргызстан Казахское кино Кинотеатры
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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