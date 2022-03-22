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    22:41, 21 Март 2022 | GMT +6

    Дни казахстанского кино прошли в Румынии

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    КОНСТАНЦА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Наурыз в одном из крупных региональных центров Румынии прошли Дни казахстанского кино. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В частности, состоялись показы фильмов «Томирис» и «Дорога домой». Известные работы казахстанского кинематографа были высоко оценены и вызвали большой интерес у румынской публики.

    На открытии мероприятия была подчеркнута важность углубления культурных связей, в которых всего за несколько лет был сделан огромный прорыв.

    Так, с 2020 по 2021 годы Казахстан и Румыния реализовали ряд таких важных проектов, как открытие скверов «Казахстан» и «Бухарест», бюстов казахского поэта Абая и румынского поэта Эминеску в столицах двух государств, а также проведение дней культуры в различных регионах Румынии.

    Наряду с этим, вниманию румынских зрителей также была представлена фотовыставка из 20 картин, посвященных природе Казахстана и архитектурным сооружениям нашей столицы.


    Теги:
    Культура Наурыз Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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