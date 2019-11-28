Дни казахского кино проходят в Монголии

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - С 28 по 30 ноября 2019 года в Улан-Баторе в рамках Дней казахского кино будут показаны фильмы отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Монголии.

Мероприятие посвящено ко Дню Первого Президента РК, также проводится в рамках государственной программы «Рухани Жаңғыру «. Кинопоказы организованы Посольством Казахстана в Монголии совместно с АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова».

Дни казахского кино стартовал 28 ноября с показом художественного фильма «Небо моего детства», снятого казахстанским режиссером Рустемом Абдрашевым. Кинолента рассказывает о становлении личности и характера лидера нации Нурсултана Назарбаева, о его первых разочарованиях и победах, о надеждах и сбывшихся мечтах.

В рамках мероприятия зрителям столицы Монголии также будут представлены кинокартины «Хранитель» и «Шал» Ермека Турсунова, «Казахское ханство: Золотой трон» Рустема Абдрашева и «Дорога к матери» Акана Сатаева.





Главной целью проекта является представление истории и традиции казахского народа, укрепление двусторонних отношений наших стран в области культуры, а также ознакомление монгольского зрителя с современным кинематографом Казахстана.



