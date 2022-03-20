Дни экологической чистоты провели в регионах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках развития экологической культуры и общественной инициативы по сохранению окружающей среды проведены Дни экологической чистоты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования, акиматами Алтынсаринского, Амангельдинского, Джангельдинского, Мендыкаринского районов, а также учреждениями лесного хозяйства и ОФ Экологичекий клуб «Neco» произведены противозаморные мероприятия.

«Реализация данного мероприятия направлена на предотвращение гибели рыбных ресурсов и других водных животных. Противозаморные мероприятия проведены на 7 водоемах области, в них приняло участие более 80 человек», - сообщили в областном управлении природных ресурсов.









Противозаморные мероприятия проводились также и на озере «Белой» села «Октябрь».

«Провели противозаморные мероприятия для обеспечения рыб кислородом. Пробурили лунки в количестве 30 штук на середине и ближе к середине озера. Так как по краям лёд промерз до самого дна, чтобы обеспечить доступ к воздуху, в лунки были опущены камыши во всю толщину льда. После замерзания воздух будет поступать через камыши», - рассказали в ОФ Экологический клуб «Neco».

Параллельно в городах и районах области прошли акции по уборке популярных среди рыбаков мест.