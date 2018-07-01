Дни Астаны пройдут в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пройдут Дни Астаны в рамках масштабного проекта в честь 20-летнего юбилея главного города страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление культуры и спорта города Астана.

В течение 2 гастрольных дней, 25 и 26 июля, жителям и гостям города Тараз представят насыщенную культурную программу: выставки, концерты, спектакли. При этом вход на все мероприятия будет свободным.

25 июля на сцене концертного зала «Баласағұн» состоится гала-концерт «Астанадан ақ тілек». В программе вечера - выступление ансамблей эстрадного танца, народного танца «Шалқыма», группы традиционной музыки «Қорқыт», солистов классического, эстрадного и народного вокала.

Вместе с ними праздничную атмосферу на сцене будут создавать звезды отечественной эстрады. Свои хиты исполнят Клара Туленбаева, Куляим Каирбаева, Дос, Аскар Жайлаубаев, трио Di-ArtStyle, Бауыржан Исаев, Ринат Мальцагов и Алмас Кишкенбаев.

26 июля с концертной программой «Алпамыс» на сцене концертного зала «Баласағұн» вновь выступят коллективы Государственной академической филармонии города Астаны - казахский оркестр, ансамбли народного танца «Шалқыма» и эстрадного танца, артисты эстрадного, классического и народного вокала.

На два гастрольных дня сцена Жамбылского областного русского драматического театра будет в распоряжении артистов ГАРТД имени М. Горького. 25 июля горьковцы представят жителям и гостям города комедию К. Людвига «Примадонны». 26 июля столичные актеры приглашают оценить мелодраму «Дикарь. Третье слово» по пьесе Алехандро Касона, посвященную вечной теме любви и молодости.

А с 25 по 26 июля в выставочном зале Жамбылского областного историко-краеведческого музея с 10 до 20 часов будет работать выставка «Ақ тілекпен Астана!», которая объездит всю страну. В экспозиции собраны 100 лучших работ 50 выдающихся отечественных художников, среди которых С. Смагулов, М. Бекеев, Р. Кульбатыров, С. Аллабергенов, Н. Каржасов и другие.

На выставке можно будет увидеть и работы из частной коллекции Жанны Спунер, а также картины и скульптуры астанинских мастеров. В выставке также представлена серия «Елім-ай», автором которой является Умирбек Тлеулиев. Коллекцию представит коллектив Дворца независимости.



