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Дни Астаны пройдут в Белграде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов и мэр Белграда Зоран Радойичич договорились о проведении Дней Астаны в Белграде в 2019 году, передает официальный сайт столичного акимата.
Градоначальники двух столиц отметили значительный потенциал для последовательного расширения и укрепления двусторонних связей между столицами Казахстана и Сербии и подписали совместное коммюнике, договорившись углублять сотрудничество.
Так, аким Астаны и мэр Белграда выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического, гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества, а также в обмене опытом в сферах торговли, инвестиций, инноваций, туризма, культуры, образования, здравоохранения, спорта. Было также высказано пожелание содействовать реализации совместных проектов.
Руководители Астаны и Белграда решили в целях координации взаимодействия между исполнительными органами двух столиц создать совместную рабочую группу и обеспечить ее постоянную и эффективную деятельность.
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