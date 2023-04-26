Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в поселке Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Апреля 2023, 02:05
Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в поселке Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в сельской врачебной амбулатории Сарышагана. Жителям поселка и отделения Тасарал больше не нужно ехать в Приозерск, чтобы получить уколы или системы, сделать перевязку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся частью Приозерской городской больницы. К нам прикреплено около 4400 пациентов. Это жители Сарышагана и Тасарала. Нередко пациентам приходилось ехать на такси в Приозерск, чтобы получить элементарные процедуры, сделать перевязку. Теперь для перевязки у нас нужно только назначение хирурга. Назначение систем и уколов делают наши врачи общей практики. Процедуры проводят участковые медсестры. В историю болезни вносятся данные, затем выделяются бесплатные препараты», – говорит старшая медсестра медучреждения Анар Дюсенбекова.
photo

Перевязочный кабинет обеспечен всем необходимым для обслуживания пациентов с негнойными ранами. Дневной стационар рассчитан на три койки. Лежачих пациентов медработники обслуживают на дому.

photo
«Мы называем наш дневной стационар стационаром на дому. Здесь можно получить лечение в рамках медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медпомощи по направлению участкового врача», – отметила Анар Дюсенбекова.
photo

Фото: акимат Карагандинской области

Карагандинская область   Здравоохранение   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО