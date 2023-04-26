Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в поселке Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в сельской врачебной амбулатории Сарышагана. Жителям поселка и отделения Тасарал больше не нужно ехать в Приозерск, чтобы получить уколы или системы, сделать перевязку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся частью Приозерской городской больницы. К нам прикреплено около 4400 пациентов. Это жители Сарышагана и Тасарала. Нередко пациентам приходилось ехать на такси в Приозерск, чтобы получить элементарные процедуры, сделать перевязку. Теперь для перевязки у нас нужно только назначение хирурга. Назначение систем и уколов делают наши врачи общей практики. Процедуры проводят участковые медсестры. В историю болезни вносятся данные, затем выделяются бесплатные препараты», – говорит старшая медсестра медучреждения Анар Дюсенбекова.

Перевязочный кабинет обеспечен всем необходимым для обслуживания пациентов с негнойными ранами. Дневной стационар рассчитан на три койки. Лежачих пациентов медработники обслуживают на дому.

«Мы называем наш дневной стационар стационаром на дому. Здесь можно получить лечение в рамках медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медпомощи по направлению участкового врача», – отметила Анар Дюсенбекова.





Фото: акимат Карагандинской области