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Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Апреля 2023, 00:29
Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде появится дом малой вместимости, в котором дети с инвалидностью смогут получать специальные социальные услуги в условиях дневного стационара. Он рассчитан на 12 койко-мест. Стационар планируется открыть с помощью субъектов бизнеса в рамках пилотного проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О реализации социального проекта и других расходах бюджета на второй сессии областного маслихата сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев.

«В этом году мы планируем реализовать социальный проект – дом малой вместимости для детей с инвалидностью. Это очень важный проект, который мы впервые начинаем. Сейчас идут подготовительные работы. Также продолжим модернизацию сельского здравоохранения, сделаем дополнительные единовременные выплаты врачам сельских регионов. Обеспечим бесплатным питанием детей в дошкольных организациях из семей – получателей АСП», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Также в бюджете учтены дополнительные расходы на обеспечение стабильного функционирования объектов ЖКХ. Продолжится строительство крупного магистрального тепловывода в Караганде.

«Без этого тепловывода активного развития областного центра не будет», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

«На реальный сектор экономики направлено 64 % от общего объёма распределяемых средств. Финансы предусмотрены на ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развитие коммунального хозяйства, субсидирование пассажирских перевозок на междугородних и внутригородских сообщениях. Также средства будут направлены на ремонт автодорог, строительство жилых домов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, восстановление аварийных водохозяйственных сооружений и укрепление материально-технической базы ветеринарных станций области», – доложила на сессии руководитель управления экономики Людмила Башарина.

В социальной сфере профинансируют ремонт и укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, спорта, координации занятости и соцпрограмм, строительство объектов образования, спорта и здравоохранения.

Депутаты единогласно поддержали проект уточненного бюджета.


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