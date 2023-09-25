Дневные рейсы отменили на месяц в аэропорту Актау

В международном аэропорту Актау сообщили о планируемом ремонте взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inaktau.kz.

Работы планируется проводить с 23 сентября до 23 октября текущего года, ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени.

Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров.

Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний.