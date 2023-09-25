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    00:05, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дневные рейсы отменили на месяц в аэропорту Актау

    рейсы
    Фото: МИА "Казинформ"

    В международном аэропорту Актау сообщили о планируемом ремонте взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inaktau.kz.

    Работы планируется проводить с 23 сентября до 23 октября текущего года, ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени.

    Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров.

    Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

    Теги:
    Мангистауская область Авиация Аэропорт Актау
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