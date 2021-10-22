Дмитрий Ромащенко: «Со школьных лет знал, что стану учителем казахского языка»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Дмитрий Ромащенко сегодня – молодой, амбициозный учитель казахского языка и литературы в одной из сильных школ Костанайской области. О том, как и когда он «подружился» с казахским языком, о своих «фишках» в работе и о том, как привлечь внимание ребенка к изучению казахского, Дмитрий Сергеевич рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как начинался ваш путь к овладению казахским языком?

- Я всегда говорю, что мысленно возвращаясь в те годы, я понимаю, что большую роль сыграл учитель. У меня были правильные учителя в школе, которые строили и преподносили уроки таким образом, что мне это было действительно интересно изучать. Тяга к познанию казахского языка у меня была ещё, можно сказать, с начальных классов. Чуть старше я уже начал интересоваться участием в конкурсах, олимпиадах районного, областного уровня. В классе девятом я знал, что буду учителем. В 11 - уже твёрдо решил, что буду поступать на казахскую филологию. Что я в последующем и сделал.

- Вы родом с Федоровского района, где подавляющее большинство говорят только на русском языке. Повлияли ли на ваше увлечение казахским языком только подача учителя и личные стремления, или у вас все же были друзья, носители казахского языка?

- У меня не было той среды, где все говорят на казахском и я мог бы спокойно практиковать язык, разговорный, бытовой, скажем так. У меня был только учитель, предмет и мое сильное желание. Желание познать казахский язык. Поэтому сейчас, когда я начинаю разговаривать с людьми на казахском, мне сложнее говорить на простом бытовом казахском, потому что я уже привык говорить книжным, литературным языком, так скажем.

- Говоря о языке. Ловили ли вы себя на мысли, что чаще думаете на казахском, нежели на русском?

- Да, такое часто бывает. Особенно когда погружаюсь в учебный процесс. Мақала жазған кезде тоже бывает (прим. агентства - смеётся). Многие применяют практику, мол, напиши сперва на русском, потом переведешь на казахский. Для меня такого не бывает. Я такое не практикую. Потому что, написав сперва на русском и переведя его на казахский, зачастую это уже будет не тот смысл и содержание, которое нужно передать.

Чтобы думать на казахском, нужно быть вовлечённым в этот процесс. Дома, в быту, конечно же, я больше говорю на русском.

- Вы преподаете казахский язык в гимназии им. М. Горького уже не первый год. Как относятся к вам, к вашему предмету ученики?

- В самом начале я базировался на обучении языка младшего звена. И тут, в силу возраста детей, тот факт, что русскоязычный учитель преподает казахский язык - для них особой роли не играл. Потому что, сначала для них все ново. Учитель - это просто учитель. Максимум - ученики 2-3 классов могли сказать - «О, қазақ тілі идет». Сейчас у меня ученики старшего звена. И если сначала тот факт, что русский преподает казахский язык, вызывал у них удивление, сейчас это воспринимается как норма. Я вообще к этому вопросу всегда отношусь философски. Никого же ведь не удивляет, что казах или русский, к примеру, преподает английский язык. А не англичанин. Тут - то же самое.

- Есть какие-то фишки в работе, чтобы ребенок заинтересовался изучением казахского?

- Я стараюсь смотреть на урок глазами ребенка. Вспоминаю, что давалось мне лично тяжело в изучении языка, стараюсь адаптировать информацию под детское мышление.

Очень много наработок появилось в период дистанционного обучения тоже. Мы не просто отправляли задания ученикам, всегда выходили в онлайн. И приходилось не просто самим адаптироваться под эти условия, главное - необходимо было правильно адаптировать материал так, чтобы для ребенка он на экране был более читабельным, воспринимался. Простым переводом текста никого не заинтересуешь ведь сейчас. Особенно детей. К ним нужен творческий, креативный, а главное дружеский подход.

- Благодарим за беседу!