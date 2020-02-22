Дмитрий Рейхерд завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Японии

ТАЗАВАКО. КАЗИНФОРМ - В японском Тазавако завершился первый соревновательный день очередного этапа Кубка мира по фристайлу-могул. По его итогам в активе команды Казахстана серебряная медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее для Казахстана завоевал Дмитрий Рейхерд. Спортсмен уверенно провел первый заезд, попав в число шести финалистов с четвертым результатом.

В решающей части соревнований Рейхерд набрал 81,62 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала.

Первое место по итогам соревнований завоевал канадец Майкл Кингсбери. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Канады Лоран Дюмэ.