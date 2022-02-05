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Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле со второй попытки

5 Февраля 2022 16:33
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Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле со второй попытки

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле по итогам второй квалификации, заняв седьмое место. передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Для попадания в финал казахстанским спортсменам было необходимо попасть в десятку лучших. Рейхерд занял седьмое место, Колмаков стал 11-м. При этом оба атлета лучшие результаты показали в первой попытке 3 февраля.

Напомним, что в первой квалификации в соревнованиях по могулу среди мужчин, прошедших 3 февраля в первую «тройку» вошли Микаэль Кингсбери из Канады (81.15 балла), Вальтер Валлберг из Швеции (79.12 балла) и Бенджамин Каве из Франции (78.40 балла).

Финальная часть соревнований в могуле начнется сегодня вечером в 19:30 по пекинскому времени.
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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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