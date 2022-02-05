Дмитрий Рейхерд не смог пробиться в супер финал Олимпиады в могуле
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд не смог пробиться в супер финал могула, но показал себя с лучшей стороны на Олимпиаде в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В «первом» финале он вошел в список 12-ти лучших фристайлистов, показав свой лучший результат на Олимпиаде в Пекине, набрав 76.90 баллов. Во «втором» финале занял восьмое место с 76.77 баллами.
Для прохождения в третий - супер финал - Дмитрию Рейхерду надо было бы войти в шестерку лучших. Казахстанский атлет завершил состязания по могулу на зимней Олимпиаде в Пекине на восьмом месте.
Шведский фристайлист Вальтер Валлберг победил в могуле на Олимпиаде в Пекине, набрав 83.23 балла, второе место занял Микаэль Кингсбери из Канады (82.18), третье - Икума Хорисима из Японии (81.48).
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