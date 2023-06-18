Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Казахстанские гимнасты завершили свои выступления в вольных упражнениях на чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию гимнастики Казахстана.

Дмитрий Потанин, уступив филиппинскому спортсмену, завоевал серебряную медаль (14.366) чемпионата Азии в Сингапуре. 3-место занял гимнаст из Китая.

В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который завершил свое выступление на 5-ом месте(14.100).