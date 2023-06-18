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    21:09, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике

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    Фото: https://www.instagram.com/p/Ctl2D0TrcxD/
    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Казахстанские гимнасты завершили свои выступления в вольных упражнениях на чемпионате Азии по спортивной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию гимнастики Казахстана.

    Дмитрий Потанин, уступив филиппинскому спортсмену, завоевал серебряную медаль (14.366) чемпионата Азии в Сингапуре. 3-место занял гимнаст из Китая.

    В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который завершил свое выступление на 5-ом месте(14.100).


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