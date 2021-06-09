Дмитрий Попко вышел во второй раунд турнира серии «Челленджер» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел в следующий раунд плей-офф турнира серии «Челленджер» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом кругу турнира ему противостоял украинец Владислав Орлов, занимающий 338 строчку мирового рейтинга АТР, встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3.

Казахстанец выполнил три эйса, совершил три ошибки при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его соперник один раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка.

В следующем раунде Дмитрию противостоит Филип Кристиан Жияну из Румынии.

Напомним, что Попко занимает 195 позицию мирового рейтинга АТР.