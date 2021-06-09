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    18:52, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Дмитрий Попко вышел во второй раунд турнира серии «Челленджер» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел в следующий раунд плей-офф турнира серии «Челленджер» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом кругу турнира ему противостоял украинец Владислав Орлов, занимающий 338 строчку мирового рейтинга АТР, встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3.

    Казахстанец выполнил три эйса, совершил три ошибки при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его соперник один раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка.

    В следующем раунде Дмитрию противостоит Филип Кристиан Жияну из Румынии.

    Напомним, что Попко занимает 195 позицию мирового рейтинга АТР.


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