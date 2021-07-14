Дмитрий Попко вышел во второй раунд итальянского «Челленджера»

ТОДИ. КАЗИНФОРМ - В первом круге соревнований казахстанец одолел местного спортсмена Франческо Пассаро со счетом 5:7, 6:2, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На корте теннисисты провели два часа и 13 минут. За это время Дмитрий оформил один эйс и допустил две двойные ошибки. В следующем раунде Попко встретится с победителем пары Филиппо Бальди (Италия) - Пучинелли де Алмейда (Бразилия).

Еще один казахстанец Александр Бублик в паре с американцем Деннисом Новиковым вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 250 в американском Ньюпорте. В матче первого круга Бублик/Новиков обыграли дуэт Алекс Лоусон (США)/Роберт Галлоуэй (США). Матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 10:8. На этом же турнире в одиночке первого круга Александр сыграет против хорвата Иво Карловича.