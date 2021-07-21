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Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Финляндии
21 Июля 2021 10:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тампере (Финляндия) в эти дни проходит международный теннисный турнир серии «Челленджер». Казахстанский теннисист Дмитрий Попко также принимает участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В матче первого круга Дмитрию удалось одержать победу. Попко оказался сильнее представителя Бразилии Орландо Луса. Матч завершился со счетом 7-6, 7-5.
В следующем круге Попко встретится с теннисистом из Италии Андреа Арнабольди.
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