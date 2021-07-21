Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тампере (Финляндия) в эти дни проходит международный теннисный турнир серии «Челленджер». Казахстанский теннисист Дмитрий Попко также принимает участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В матче первого круга Дмитрию удалось одержать победу. Попко оказался сильнее представителя Бразилии Орландо Луса. Матч завершился со счетом 7-6, 7-5.

В следующем круге Попко встретится с теннисистом из Италии Андреа Арнабольди.