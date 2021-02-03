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Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Анталье

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Февраля 2021, 08:52
Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Анталье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Игра закончилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу казахстанца. За 1 час и 46 минут Попко оформил две подачи на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Следующим его соперником будет аргентинец Факундо Багнис.
Выйдя во второй круг соревнований, казахстанец гарантировал себе 730 долларов США призовых и 7 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


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