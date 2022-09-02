Дмитрий Попко  вышел в третий круг турнира в Мальорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) сыграл во втором круге одиночного разряда турнира в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга турнира казахстанец встретился со швейцарским теннисистом Леандро Ридль (275-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:1 во встрече, которая продлилась два часа и 26 минут.

По ходу матча казахстанский теннисист совершил десять двойных ошибок и исполнил четыре подачи навылет. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала хардового турнира в Испании.



Фото: sports.kz