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    23:23, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дмитрий Попко  вышел в третий круг турнира в Мальорке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) сыграл во втором круге одиночного разряда турнира в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга турнира казахстанец встретился со швейцарским теннисистом Леандро Ридль (275-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:1 во встрече, которая продлилась два часа и 26 минут.

    По ходу матча казахстанский теннисист совершил десять двойных ошибок и исполнил четыре подачи навылет. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала хардового турнира в Испании.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
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