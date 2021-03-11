Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира серии АТР «Челленджер» GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Попко в матче второго круга обыграл своего соотечественника Дениса Евсеева — 6:4, 2:6, 6:4. За 2 часа и 8 минут Дмитрий пять раз подал на вылет, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки.

В Федерации сообщили, что соперником казахстанца по четвертьфиналу станет победитель поединка между немцем Рудольфом Меллекером и чехом Иржи Лехечкой. Ранее Попко в матче первого круга обыграл хорвата Нино Сердарушича – 6:4, 6:4.