Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал парного разряда турнира Forte Challenger 100

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко в дуэте с грузином Александром Метревели вышел в 1/4 финала турнира Forte Challenger 100 в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Дмитрий Попко/Александр Метревели в первом круге обыграли пару Ян Бондаревский (Россия) / Доминик Палан (Чехия) - 6:3, 6:4. Победители матча совершили одну двойную ошибку при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. В четвертьфинале казахстанско-грузинский тандем встретится с парой из США Натан Паша / Макс Шнур.

«Игра прошла достаточно ровно. В начале было заметно, что они немного нервничают, скорее всего сказалась не сыгранность дуэта. В первом сете в одном гейме при подаче они совершили три двойные ошибки и мы этим воспользовались. Во второй партии у соперников было много брейк-пойнтов, нам повезло, что мы отыгрались и в конечном счете одержали победу. Хочу поблагодарить Александра Метревели, который выложился на корте. В последний раз с ним в паре играли четыре года назад, у нас были другие хорошие победы и сегодня удалось настроиться, показать хорошую игру и порадовать наших болельщиков», - отметил после игры Попко.