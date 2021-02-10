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    10:08, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Дмитрий Попко вышел в 1/8 финала турнира в Бьелле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился в 1/8 финала турнира серии «Челленджер» в итальянском Бьелле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В первом круге Попко обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счетом 6:1, 6:3.

    За 1 час и 11 минут матча Дмитрий один раз сделал эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

    Отметим, соперником казахстанца за выход в четвертьфинал станет немец Даниэль Мазур.

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