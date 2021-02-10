Дмитрий Попко вышел в 1/8 финала турнира в Бьелле
В первом круге Попко обыграл представителя Туниса Малека Жазири со счетом 6:1, 6:3.
За 1 час и 11 минут матча Дмитрий один раз сделал эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Отметим, соперником казахстанца за выход в четвертьфинал станет немец Даниэль Мазур.
Ранее сообщалось , что стали известны результаты жеребьёвки мужских и женских парных соревнований на Открытом чемпионате по теннису в Австралии.
Бублик / Голубев в первом круге сыграют с венгерской парой Аттила Балаш / Мартон Фучович.
Рыбакиной и Шведовой в стартовой игре предстоит встретиться с американско-бразильским дуэтом Хэйли Картер / Луиза Стефани.
Путинцева и Дияс в борьбе за выход во второй раунд постараются победить российско-словацкий тандем Анну Калинскую / Викторию Кужмову.