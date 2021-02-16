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    13:41, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Дмитрий Попко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Италии

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    БЬЕЛЛЕ. КАЗИНФОРМ - Бьелле (Италия) в эти дни принимает турнир серии «Челленджер». Казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился в 1/8 финала соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В первом круге Попко обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:4, 6:3. За 1 час и 10 минут матча Дмитрий четыре раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех.

    Отметим, в следующем круге казахстанец сразится с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия) - Рауль Бранкаччо (Италия).


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