13:41, 16 Февраль 2021 | GMT +6
Дмитрий Попко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Италии
БЬЕЛЛЕ. КАЗИНФОРМ - Бьелле (Италия) в эти дни принимает турнир серии «Челленджер». Казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился в 1/8 финала соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В первом круге Попко обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:4, 6:3. За 1 час и 10 минут матча Дмитрий четыре раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех.
Отметим, в следующем круге казахстанец сразится с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия) - Рауль Бранкаччо (Италия).