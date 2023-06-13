РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:27, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Дмитрий Попко выиграл квалификацию турнира в Италии

    None
    Photo: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (350-я ракетка мира) сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в итальянском городе Перуджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен из Казахстана провел встречу с хорватским теннисистом Нино Сердарушич (290-я ракетка мира) и одержал волевую победу в трех сетах с общим счетом 1:6, 7:6, 7:6. Игра продлилась два часа и 52 минуты.

    На прошедшем недавно турнире в Пенсаколе (штат Флорида, США) 26-летний казахстанский теннисист также одержал победу в одиночном разряде, обыграв в финале американца Эйдена Кима.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!