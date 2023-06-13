Дмитрий Попко выиграл квалификацию турнира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (350-я ракетка мира) сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в итальянском городе Перуджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана провел встречу с хорватским теннисистом Нино Сердарушич (290-я ракетка мира) и одержал волевую победу в трех сетах с общим счетом 1:6, 7:6, 7:6. Игра продлилась два часа и 52 минуты.

На прошедшем недавно турнире в Пенсаколе (штат Флорида, США) 26-летний казахстанский теннисист также одержал победу в одиночном разряде, обыграв в финале американца Эйдена Кима.