+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дмитрий Попко во второй раз в карьере вышел в финал «Челленджера»

15 Августа 2021 16:08
Поделиться:
Дмитрий Попко во второй раз в карьере вышел в финал «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Дмитрий Попко в ½ финала турнира АТР серии «Челленджер» в Праге разгромил аргентинца Факундо Мена в двух сетах со счетом 6:1, 6:2, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Адилет Шорганов: Любой Олимпийский чемпион не достиг бы успеха без заслуг тренера
Как развивается массовый спорт в Костанайской области В ВКО стартовали республиканские соревнования «Школьник Казахстана-2021» Почти полмиллиона человек, проживающих в ВКО, занимаются спортом

По информации Федерации тенниса Казахстана, з а 1 час и 16 минут матча наш спортсмен четыре раза подал навылет, пять раз брал подачу соперника и допустил две двойные ошибки. Тогда как Мена реализовал один брейк-пойнт и сделал семь двойных ошибок.

«Сегодня у меня хорошо работала подача, я отлично двигался и перенаправлял мячи. Думаю, всё это и помогло мне добиться нужного результата. Не сомневаюсь, что завтра, финал против чеха будет непростым, поскольку он здорово играет на грунте и тем более отлично знает эти корты. Постараюсь сосредоточиться на своей игре и показать свой максимум» , - отметил Попко.
Как сообщила ФТК в Instagram, в финале соревнования Дмитрий сыграет против местного теннисиста Далибора Сврчина.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Адилет Шорганов: Любой Олимпийский чемпион не достиг бы успеха без заслуг тренера
Как развивается массовый спорт в Костанайской области
В ВКО стартовали республиканские соревнования «Школьник Казахстана-2021»
Почти полмиллиона человек, проживающих в ВКО, занимаются спортом
Популярное
1 О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
2 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
3 Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
4 Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
5 На юге Турции разбился пожарный самолет
6 Казахстанская федерация дзюдо назначила премии призерам Олимпиады-2020, чемпионатов мира и Азии
Читайте также
Архивное фото Нурсултана Назарбаева появилось в Сети
Гонщик «Астаны» вошел в тройку лучших первого этапа «Вуэльты Испании»
О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса в Казахстане
На юге Турции разбился пожарный самолет
Казахстанская федерация дзюдо назначила премии призерам Олимпиады-2020, чемпионатов мира и Азии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив