Дмитрий Попко во второй раз в карьере вышел в финал «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Дмитрий Попко в ½ финала турнира АТР серии «Челленджер» в Праге разгромил аргентинца Факундо Мена в двух сетах со счетом 6:1, 6:2, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, з а 1 час и 16 минут матча наш спортсмен четыре раза подал навылет, пять раз брал подачу соперника и допустил две двойные ошибки. Тогда как Мена реализовал один брейк-пойнт и сделал семь двойных ошибок.

«Сегодня у меня хорошо работала подача, я отлично двигался и перенаправлял мячи. Думаю, всё это и помогло мне добиться нужного результата. Не сомневаюсь, что завтра, финал против чеха будет непростым, поскольку он здорово играет на грунте и тем более отлично знает эти корты. Постараюсь сосредоточиться на своей игре и показать свой максимум» , - отметил Попко.

Как сообщила ФТК в Instagram, в финале соревнования Дмитрий сыграет против местного теннисиста Далибора Сврчина.