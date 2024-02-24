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    08:31, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Дмитрий Попко выиграл 13-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира в США

    Дмитрий Попко
    Фото: Sports.kz

    Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (325-е место в рейтинге ATP) стал полуфиналистом турнира ITF в Нейплсе (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала Попко встретился с румыном Габи Адрианом Бойтаном (495-е место) и победил его в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:4). Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал турнира, где его соперником будет доминиканский теннисист Роберто Сид Суберви (442-е место).

    Дмитрия Попко эта победа стала уже тринадцатой подряд. Ранее он стал победителем еще двух турниров в США — в Санрайзе и Палм-Коуст. Что касается турнира в Нейплсе, то там Попко также является одним из фаворитов — он посеян под третьим номером.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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