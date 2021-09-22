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    09:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дмитрий Попко уступил прошлогоднему победителю Astana Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко в напряженной борьбе в трех сетах проиграл австралийцу Джону Миллману, передает МИА «Казинформ».

    По информации Федерации тенниса Казахстана, в первом сете соперники брали свои подачи до счета 2:2, но затем Попко совершил решающий спурт и реализовал брейк-пойнт. На своей подаче казахстанец играл уверенно, а в 9-м гейме наш теннисист вновь заработал два брейк-пойнта и с первой же попытки реализовал.

    Во второй партии Миллман сделал ставку на игру от обороны, делая точечный акцент на надежную игру на приеме. Эта тактика позволила Джону уверенно забрать второй сет – 6:1
    В решающей партии Дмитрий при счете 4:4 на подаче представителя зеленого континента имел два брейк-пойнта, но соперник сумел отыграться, а в следующем гейме поставил точку в матче – 6:4.


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