Дмитрий Попко уступил прошлогоднему победителю Astana Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко в напряженной борьбе в трех сетах проиграл австралийцу Джону Миллману, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, в первом сете соперники брали свои подачи до счета 2:2, но затем Попко совершил решающий спурт и реализовал брейк-пойнт. На своей подаче казахстанец играл уверенно, а в 9-м гейме наш теннисист вновь заработал два брейк-пойнта и с первой же попытки реализовал.

Во второй партии Миллман сделал ставку на игру от обороны, делая точечный акцент на надежную игру на приеме. Эта тактика позволила Джону уверенно забрать второй сет – 6:1

В решающей партии Дмитрий при счете 4:4 на подаче представителя зеленого континента имел два брейк-пойнта, но соперник сумел отыграться, а в следующем гейме поставил точку в матче – 6:4.